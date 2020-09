Bpost bevestigt vertrek nummer twee “wegens familiale redenen”

Bpost bevestigt woensdag het vertrek van Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse divisie en de gedoodverfde nummer twee. Volgens het postbedrijf verlaat hij de groep eind dit jaar “om familiale redenen”. De krant De Standaard had eerder al over het vertrek van de Romrée bericht, dat volgens het krant ingegeven werd door onenigheid over de samenwerking met ceo Jean-Paul Van Avermaet.

Henri de Romrée was Chief Financial Officer van 2018 tot 2019 en stond aan het hoofd van de Mail & Retail-activiteiten in België alvorens in 2020 de overstap te maken naar de Noord-Amerikaanse activiteiten. Hij is lid van het directiecomité van bpost group en ceo van Radial, de Amerikaanse dochteronderneming.

“Om familiale redenen zal hij definitief naar België terugkeren”, aldus het postbedrijf woensdag in een persbericht.

Radial was enkele jaren geleden nog het zorgenkind van bpost, maar is er intussen in geslaagd om winstgevende groei op te tekenen. “De richting is bepaald en het toekomstige succes van Radial is veilig in de bekwame handen van het Executive Leadership Team van Radial”, zegt de Romrée. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Volgens De Standaard zou de man die beschouwd werd als kanshebber voor het ceo-schap bij bpost, “in toenemende mate problemen hebben gehad met de manier waarop Van Aver­maet het overheidsbedrijf leidt”. Die laatste wordt verdacht van kartelvorming en verboden marktafspraken bij zijn vorige werkgever in de bewakingssector. Hij riskeert strafrechtelijke vervolging.

De Romrée zou zijn vertrek al een tiental dagen geleden hebben bekendgemaakt, schrijft De Standaard, maar bpost had er nog niet over gecommuniceerd.