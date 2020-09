D-Day voor Vivaldi: twee kandidaat-premiers vallen af, discussie over de centen gaat voort

Crasht Vivaldi woensdagavond of tuft de coalitie na een hevige crisis dan toch richting een regeerakkoord? De preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) werken nog altijd aan een nota die ze later op de dag gaan voorleggen aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij heeft de sleutels voor Vivaldi in handen. Alles draait zoals altijd rond de centen.