Geen bubbel meer: politici rekenen op ons gezond verstand, maar is dàt wel verstandig?

Geen bubbel van vijf meer, maar ‘richtlijnen’ die uitgaan van ons gezond verstand: dat ligt vandaag op tafel op de Nationale Veiligheidsraad. Als alles doorgaat zoals gepland, krijgen we straks dus veel lossere teugels om onze nauwe contacten mee te bepalen. Ofwel: vanaf nu is het écht aan ons. Is het verstandig om alles te laten afhangen van de bevolking zelf?