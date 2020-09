Gerolf Annemans (Vlaams Belang) opgepakt tijdens protestactie in de Wetstraat

Het Vlaams Belang heeft woensdag om iets over 11 uur een korte “flitsactie” gevoerd in de Wetstraat, voor de Kamer. Een kleine colonne van wagens, bestuurd door parlementsleden van de partij, reed tot voor het federale parlement en hield er tien minuten halt, waardoor het verkeer tijdelijk stil kwam te liggen. “Want als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan zullen wij de Wetstraat blokkeren”, motiveert de partij de actie.

Enkele weken geleden schakelden zeven partijen een versnelling hoger om een Vivaldi-coalitie op de been te brengen, maar afgelopen weekend trok men dan toch nog aan de handrem. “We gaan richting 500 dagen sinds de verkiezingen zonder regering, terwijl de anti-democratische en anti-Vlaamse Vivaldi-coalitie op de loer blijft liggen”, stelt Vlaams Belang, dat naar eigen zeggen niet van plan is lijdzaam toe te kijken.

De partij trommelde haar parlementsleden op om naar de Wetstraat te rijden. Een aantal van hen werd door de politie al preventief tegengehouden rond het Koninklijk Paleis, maar zeker een tiental wagens die met Vlaams vlaggen getooid waren, kon doorrijden naar de Wetstraat. Als gevolg van de actie lag het verkeer een tiental minuten stil, luidt het bij de partij. Europees Parlementslid Gerolf Annemans werd tijdens de actie door de politie opgepakt.

“Als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan zullen wij de Wetstraat blokkeren”, duidt Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken de actie. “Nog enkele dagen en we zijn maar liefst 500 dagen sinds de verkiezingen. In die tijd zijn er kindjes geboren, hebben ze leren wandelen en hebben ze zelfs al hun eerste woordjes gesproken. We gaan toch niet wachten tot ze naar school gaan?”

De actie van woensdag staat niet alleen. Bij de start van de Vivaldi-onderhandelingen zakte Vlaams Belang met dweilen naar het CD&V-hoofdkwartier, projecteerde het de boodschap ‘Niet mijn regering’ op de Wetstraat 16, het kabinet van de premier, en voor zondag staat een protestrit naar Brussel op het programma, die eindigt op de Heizel (Parking C).