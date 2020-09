Min 69,9 graden op Groenland, kouderecord van 30 jaar geleden duikt nu op

Op Groenland is de laagste temperatuur ooit op het noordelijke halfrond gemeten, althans 30 jaar geleden, zo heeft de internationale meteorologische organisatie WMO woensdag in Genève gemeld.

Een automatisch weerstation registreerde op 22 december 1991 een temperatuur van min 69,6 graden. “Klimaatspeurders” ontdekten de registratie en hebben die grondig onderzocht. Ze zijn ervan overtuigd dat de meting accuraat is. De WMO (World Meteorological Organization) tekende de temperatuur bijgevolg als een record op.

Tot dusver was min 67,8 graden in Siberië de koudste temperatuur die op het noordelijke halfrond gemeten werd. Die werd volgens de WMO in februari 1892 in Verchojansk en in januari 1933 in Ojmjakon geregistreerd.

Wereldwijd houdt Vostok op Antarctica het record van de laagste temperatuur: min 89,2 graden in juli 1983.

Verchojansk haalde in juni het nieuws met een temperatuur van 38 graden. De WMO gaat na of dit de hoogste temperatuur is die ooit in de poolcirkel werd gemeten.