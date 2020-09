Nog een prijs voor Kevin De Bruyne? Rode Duivel bij laatste genomineerden UEFA Speler van het Jaar

Kevin De Bruyne ziet zijn topseizoen mogelijk bekroond met nog een individuele onderscheiding. De middenvelder van Manchester City zit bij de laatste drie genomineerden voor de UEFA Speler van het Jaar. De concurrentie is wel niet min: naast onze landgenoot maakt ook het Bayern München-duo Robert Lewandowski en Manuel Neuer nog een kans.

De winnaar van de trofee zal bekendgemaakt worden bij de loting van de Champions League op 1 oktober. Lewandowski en Neuer wonnen die Champions League vorig jaar met Bayern, terwijl De Bruyne en Manchester City strandden in de kwartfinales tegen Olympique Lyon. Een ronde eerder had De Bruyne wel een groot aandeel in de kwalificatie tegen Real Madrid.

Eerder werd De Bruyne al gelauwerd met de PFA Player of the Year, de belangrijkste individuele onderscheiding voor voetballers in Engeland, uitgereikt door de Professional Footballers’ Association.

De Bruyne, Neuer en Lewandowski (in alfabetische volgorde) kregen de meeste stemmen van een jury bestaande uit tachtig coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en Europa League (48) vorig seizoen en 55 journalisten, één journalist per UEFA-lidstaat.

Alle stemgerechtigden moesten een shortlist van drie spelers samenstellen. De beste speler kreeg vijf punten, de tweede beste speler drie punten en de nummer drie ten slotte één punt. Coaches mochten niet stemmen voor spelers van hun eigen club.

Vorig jaar verkoos de UEFA Virgil van Dijk (Liverpool) tot Europees Speler van het Jaar, voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top-10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende.

De prijs wordt sinds 2011 door de UEFA, in samenwerking met de European Sports Media Group (ESM), uitgereikt aan de beste voetballer op de Europese velden.

Uitslag (behalve top-3):

4. Lionel Messi (Barcelona) 53 stemmen

5. Neymar (Paris Saint-Germain) 53 stemmen

6. Thomas Müller (Bayern) 41 stemmen

7. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39 stemmen

8. Thiago Alcántara (Bayern) 27 stemmen

9. Joshua Kimmich (Bayern) 26 stemmen

10. Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 stemmen