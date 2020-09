Steven Van Gucht: “Tempo besmettingen lijkt afgeremd”

Het aantal besmettingen blijft al 19 dagen stijgen, maar het tempo lijkt de laatste drie dagen wel af te nemen. Dat zegt Steven Van Gucht (Sciensano) op de persconferentie van het crisiscentrum.

Tussen 13 en 19 september werden in ons land gemiddeld elke dag 1.374 besmettingen gemeld, of 60 procent meer dan in de week daarvoor. “De snelste stijging vindt plaats in de leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar. En meer specifiek de adolescenten die al van school zijn. Jongeren die teruggekeerd zijn van jeugdkampen, van Frankrijk en Portugal”, zegt Steven Van Gucht.

Van Gucht merkte op dat er ook nog altijd een belangrijke toename van het aantal besmettingen is bij de oudere generaties. Bij de 70-plussers was er de afgelopen week een verdubbeling van het aantal infecties in vergelijking met de zeven dagen ervoor. “Die categorie loopt net het grootste risico op complicaties, ziekenhuisopnames en jammer genoeg soms ook overlijdens. We moeten er dus goed over blijven waken dat het virus niet verder kan overgaan op de oudere leeftijdsgroepen, om zo de impact voor de volksgezondheid te beperken”, aldus de viroloog.

De toenames zij het hoogst in Brussels Hoofdstedelijk Gewest +61pct, in Antwerpen +53pct en Luik +75pct. Lichtpuntje is Limburg waar de cijfers opvallend laag blijven.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft verder toenemen. Gemiddeld 53,1 zijn er ziekenhuisopnames per dag. Gisteren werden er zelf 70 mensen opgenomen. De ziekenhuisopnames zijn hiermee ongeveer gelijk met midden maart, net voor de lockdown. Toch is de situatie helemaal anders, zegt Steven Van Gucht. “Het klopt dat de cijfers gelijk zijn maar het verschil zit op de snelheid. Toen verdubbelde het aantal ziekenhuisopnames per 3 dagen, nu zitten we op 10 dagen. Dat is veel trager. Dankzij ook onze maatregelen en de manier waarop we ons gedragen.”

Het gemiddelde aantal overlijdens kende een lichte stijging tussen 13 en 19 september, na een lange periode van stagnerende sterftecijfers. Sciensano meldt in de voorlopige cijfers van woensdag gemiddeld 3,3 overlijdens, een stijging met 0,4 in vergelijking met de week ervoor. Er zijn in ons land nu 9.955 overlijdens geteld door het coronavirus (5 meer dan gisteren gemeld).

Griepepidemie

Ook bij de huisartsen is er een stijging in het aantal consultaties. Zo waren er de voorbij week 164 raadplegingen voor griepachtige klachten per 100.000 inwoners, waarmee de drempel voor een griepepidemie is overschreden. “De stijging van mensen met griepklachten is zo sterk dat de drempel voor een griepepidemie reeds overschreden is. Maar er is nog geen griepvirus. Er zijn dus heel wat COVID-gevallen bij. We zien wel dat heel wat mensen die zich nu nog melden in de laatste weken van augustus op reis zijn geweest. En de terugkeerders spelen dus een grote rol in deze cijfers.”