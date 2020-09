België kleurt rood op kaart van Europa en zit in de top zes slechtste landen

België kleurt rood op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC). Dat betekent dat het aantal besmettingen de voorbije twee weken gestegen is boven de 120 op 100.000 inwoners. Ons land behoort daarmee tot de zes slechtste landen van Europa.

Het aantal besmettingen in ons land stijgt nog steeds dag per dag. De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 1.374 nieuwe coronagevallen per dag. Dat is een stijging met 60 procent in vergelijking met de week ervoor. Die stijging vertaalt zich ook in de quotering voor ons land door het ECDC: deze week kleurt ons land donkerrood. Dat wil zeggen dat de kaap van 120 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden is.

Volgens het ECDC waren er in België de laatste veertien dagen gemiddeld 132 besmettingen op 100.000 inwoners. Daarmee behoort ons land tot de zes slechtste leerlingen van de Europese Unie. Enkel Spanje (314), Tsjechië (218), Frankrijk (198), het Groothertogdom Luxemburg (170) en Malta (144) scoren nog slechter op het vlak van aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Begin deze maand kleurde België al lichtoranje (tussen 20 en 60 besmettingen per 100.000 inwoners), vorige week kreeg ons land de donkeroranje kleur (tussen 60 en 120 besmettingen).

De quotering door het ECDC kan grote gevolgen hebben voor ons land. Overheden in heel Europa gebruiken de kaart om te zien waar het coronavirus woekert en stemmen er hun reisadvies op af.

