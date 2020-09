Zorgt zanger Andrei Lugovski zelf voor doorbraak in onderzoek naar zijn vergiftiging? “Hij is niet de enige die vergiftigd werd”

Oostende -

Het gerecht wilde het onderzoek naar de vergiftiging van de Oostendse zanger Andrei Lugovski na 2,5 jaar afronden. Maar dat is buiten de tenor en zijn advocaat gerekend. Zij kwamen woensdagmorgen met een opvallend document binnen in de Brugse raadkamer. “Hij is niet de enige uit zijn entourage die vergiftigd werd”, klinkt het.