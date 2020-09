Verzekeraars mogen gegevens van jouw Fitbit niet gebruiken

Er komt mogelijk een verbod voor verzekeringsmaatschappijen om gegevens van gezondheidsapps te gebruiken en hun prijzen en dekkingsgraad te laten afhangen van de vraag of een kandidaat voor een verzekering bereid is een dergelijke app te installeren. De Kamercommissie Economie heeft woensdag immers een wetsvoorstel van de PS in die zin goedgekeurd.

De jongste jaren hebben almaar meer gezondheidstrackers hun intrede gedaan in het dagelijks leven. Ze kunnen onder meer worden gebruikt om een fysieke activiteit bij te houden (zoals Runkeeper en Fitbit), maar ook om het aantal calorieën aan te geven (MyFitnessPal), het lichaamsgewicht te controleren, een risicofactor op te volgen (hoge bloeddruk of diabetes) of de slaapkwaliteit te meten.

De apps kunnen perspectieven bieden op medisch vlak, maar volgens de indieners van het wetsvoorstel dreigen er risico’s op verzekeringsvlak. Zo zijn er buitenlandse voorbeelden van verzekeraars die toegang eisen tot dergelijke gegevens om bepaalde voordelen aan te bieden, waardoor ze meteen een onderscheid kunnen maken tussen gezonde en minder gezonde mensen.

In de branche van de autoaansprakelijkheidsverzekering bestaat in België al het model “pay as you drive”. Daarbij wordt in het voertuig een toestel geïnstalleerd dat bepaalde parameters zoals het remmen, de acceleraties of de aangehouden snelheid meet. Van die metingen hangt dan af of een voordelig tarief wordt verkregen. De PS wil voorkomen dat een gelijkaardig systeem het levenslicht ziet op gezondheidsvlak.

“De ziekteverzekering moet gebaseerd zijn op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, zonder discriminatie die gebaseerd is op de gezondheidstoestand”, aldus Kamerlid Christophe Lacroix.