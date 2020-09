Tot negen jaar cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

De Brugse strafrechter heeft een 39-jarige Iraniër veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel. De slachtoffers werden in Noord-Frankrijk op rubberbootjes gezet. Voor zijn 33-jarige kompaan werd acht jaar cel uitgesproken. Ze moeten allebei ook 8.000 euro boete betalen.

De beklaagden liepen op 2 mei bij toeval tegen de lamp in Koksijde. De politie van de zone Westkust had van een camera met nummerplaatherkenning immers een melding gekregen van een in Duitsland gestolen voertuig. In de bewuste Hyundai werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen.

3.000 pond voor overzet

De inzittenden Reza J. (33) en Omid K. (39) werden aangehouden op verdenking van mensensmokkel, maar ontkenden hun betrokkenheid. “Het onderzoek wees echter uit dat men al lange tijd intensief bezig was met smokkel”, aldus procureur Manuel Manderick. Het materiaal werd in Duitsland aangekocht en naar Noord-Frankrijk gebracht. Daar werden transmigranten op de rubberbootjes gezet, met de bedoeling om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Tijdens het requisitoir verwees de procureur uitgebreid naar het gevoerde telefonieonderzoek. Zo bleek uit spraakberichten dat er onvrede heerste over het feit dat een smokkel begin april maar niet wilde lukken. Blijkbaar was er voor de beklaagden te veel politie in de omgeving van Duinkerke. Omid K. stuurde zijn kompaan ook eens een foto van vier minderjarigen die die dag zeker gesmokkeld moesten worden. Ook verschillende locaties bij Calais en adressen van Duitse winkels werden door de beklaagden uitgewisseld.

Volgens het parket speelde K. een rol als organisator, terwijl J. zijn instructies op het terrein moest uitvoeren. Hij mocht de vluchtelingen bijvoorbeeld pas aan de oversteek laten beginnen als er een bewijs van betaling was. Voor de gevaarlijke boottocht moest elk slachtoffer 3.000 pond betalen. Op enkele maanden tijd werd minstens negen keer via België naar Noord-Frankrijk gereden, maar het precieze aantal smokkels of slachtoffers kon niet achterhaald worden.

Bekentenissen

“Het is eigenlijk een cynisch businessmodel”, besloot Manuel Manderick. “Men doet een aanzienlijke investering in boten en motoren, goed wetende dat ze die kwijt zijn. Maar dat weegt niet op tegen de winsten die gemaakt worden.” Volgens de procureur zijn er in de buurt van Britse havens terreinen vol dergelijke rubberbootjes, die door de kustwacht opgepikt werden.

Op het einde van het onderzoek legde Reza J. alsnog bekentenissen af. De beklaagde had naar eigen zeggen geld nodig om zijn cocaïnegebruik te financieren. “Het is in Duitsland 80 euro voor een gram cocaïne, waardoor hij zich heeft laten meeslepen door gemakkelijk geldgewin”, aldus meester Jonas Bel. De advocaat benadrukte ook dat de slachtoffers nooit geïdentificeerd konden worden. Bij meerdere verzwarende omstandigheden, zoals de levensgevaarlijke situatie, werden ook vraagtekens geplaatst. “Dat bootje was toch enkel geschikt om langs de kust te varen en ook die zwemvesten waren niet geschikt voor open water”, reageerde de voorzitter.

K. gaf pas op het proces toe dat hij een rol speelde in de feiten. Volgens de verdediging stelde hij enkel zijn voertuig ter beschikking, voor 500 euro per rit. Meester Mariam Eshaghzey omschreef het aandeel van haar cliënt dan ook als hand- en spandiensten. “Ik weet dat ik fouten gemaakt heb, maar wij zijn geen smokkelaars. Ik wist ook niet dat het strafbaar was wat wij gedaan hebben”, zei de beklaagde zelf. De advocaten van beide Iraniërs drongen vooral aan op een mildere bestraffing dan de vordering van het OM.

Het openbaar ministerie vorderde voor K. en J. immers respectievelijk tien en zeven jaar gevangenisstraf. De rechter dichtte Reza J. echter wel een grotere rol toe. “Uit de behandeling van de zaak bleek dat zijn rol niet louter uitvoerend was”, klonk het in het vonnis. De beklaagde snapte de strengere straf niet. “Maar ik heb toch goed meegewerkt met de politie”, zei hij nog.

In het vonnis omschreef de rechter mensensmokkel met totaal onzeewaardige bootjes als een blinde vlek in de problematiek. “Terwijl de risico’s verbonden aan de oversteek van één van de drukst bevaren en meest verradelijke waterwegen ter wereld momenteel helaas omgekeerd evenredig lijken aan de kans op detectie, wat tot nadenken stemt.”