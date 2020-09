Woon-zorgcentrum in tijdelijke lockdown na verontrustende opflakkering coronavirus: “Een zware klap”

Berlare -

In amper tien dagen tijd is de situatie in woon-zorgcentrum Ter Meere in Overmere zorgwekkend geworden, 13 van de 24 bewoners op afdeling Rietveld in woon-zorgcentrum Ter Meere zijn besmet met het coronavirus. Het gemeentebestuur neemt extra maatregelen om de uitbraak zo snel als mogelijk in te dijken, zo moet het centrum in tijdelijke lockdown.