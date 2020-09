Groenen dringen aan op vergadering met zeven partijen

Groen en Ecolo willen dat er vandaag/woensdag nog een vergadering komt met de zeven voorzitters van de zogenaamde Vivaldi-coalitie. Dat hebben voorzitters Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane woensdag verklaard na hun onderhoud met preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau.

Lachaert en Rousseau zetten woensdag hun bilaterale contacten voort met de voorzitters van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Ecolo en Groen mochten woensdag om 10.30 uur als eerste langskomen in de Kamer, waar de onderhandelingen ditmaal plaatsvinden. Maar op de start van het eigenlijke onderhoud was het nadien blijkbaar nog een poos wachten.

Het is nu afwachten wie de volgende is om langs te komen. Daarbij is het vooral uitkijken naar de komst van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De vraag is of hij zal instemmen met de krijtlijnen die de preformateurs vastleggen voor de volgende regering. Van het antwoord hangt de levenslijn van de Vivaldi-coalitie in haar huidige vorm af.

De tijd dringt, want om 18.30 uur worden Lachaert en Rousseau op het Paleis verwacht voor hun nieuw verslag bij de koning.