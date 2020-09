Verdacht overlijden in Bomal: drie aanhoudingen wegens doodslag

Drie personen zijn dinsdagavond aangehouden op verdenking van doodslag op Antoine Marchal. Dat bevestigt het parket van Luxemburg. Het levenloze lichaam van de zestiger uit Durbuy werd vorige week woensdag aangetroffen in zijn woning in Bomal-sur-Ourthe (Durbuy).

De drie verdachten zijn aangehouden en beschuldigd van doodslag, bevestigt persmagistraat Sarah Pollet van het parket van Luxemburg.

Het lichaam van de zestiger werd op 9 september aangetroffen in zijn woning in Bomal. Vorige week verspreidde de federale politie op vraag van de onderzoeksrechter een oproep tot getuigen. Het slachtoffer was op maandag 31 augustus voor het laatst gezien, zijn voertuig bleef onvindbaar.

Het parket bevestigt de aanhouding van drie verdachten, maar weigert alle commentaar over de omstandigheden waarin de man het leven liet.