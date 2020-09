OVERZICHT. Dit heeft Nationale Veiligheidsraad beslist over coronamaatregelen: 5 nauwe contacten per maand - nieuwe quarantaineregels - mondmaskerregel aangepast

Ondanks de stijgende cijfers worden de huidige coronamaatregelen niet verstrengd, zo heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Premier Sophie Wilmès heeft wel een aantal aanpassingen aangekondigd, onder meer rond de bubbel van vijf, de mondmaskers en de verplichte quarantaine. Een overzicht:

- Gedaan met de bubbel van vijf, vanaf 1 oktober wordt gewerkt met een referentiecijfer voor de nauwe contacten. “Dat varieert tussen 1 en 5, afhankelijk van de gezondheidssituatie. Op dit moment adviseren de experts iedereen om per maand met maximaal 5 personen nauwe contacten te hebben. 5 personen buiten je huisgenoten. Dat zijn personen die je een knuffel kan geven, met wie je dicht bij elkaar een glas kan drinken, of samen kan eten... Mensen bij wie je dus de social distance niet respecteert. Let wel: in tegenstelling tot de “bubbel van vijf” gaat het hier niet om een verplichting, wel om een sterk advies. Als je de veilige afstand van anderhalve meter respecteert, mag je zo veel personen zien als je wil.

LEES OOK. Geen bubbel meer: politici rekenen op ons gezond verstand, maar is dàt wel verstandig? (+)

- Het dragen van een mondmasker is vanaf 1 oktober niet langer verplicht buiten, behalve op extreem drukke plaatsen, waar veiligheidsafstanden niet in acht kunnen worden genomen. Deze plaatsen worden bepaald door lokale autoriteiten. Wel verplicht blijft het op welomschreven overdekte plaatsen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels of bioscopen (ongeacht hoeveel volk er is).

- Bijeenkomsten: indien u zelf een evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen niet inbegrepen). Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat. Professioneel georganiseerde evenementen, zoals feesten of recepties, zijn onderworpen aan de regels van de horeca. Er is geen limiet voor het maximale aantal gasten, maar het zijn er wel maximaal 10 per tafel. En uiteraard moeten alle protocollen worden gevolgd. Dansfeesten zijn nog altijd niet toegelaten.

- Voor evenementen met publiek (ongeacht de aard ervan) blijft de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen die eerder al werden vastgelegd in artikel 12 van het ministerieel besluit. Het gaat hier onder meer om bepaalde sportwedstrijden, culturele evenementen...

- Reizen: vanaf vrijdag is het niet langer verboden om rode zones te bezoeken (als het wel mag van het land van bestemming), al wordt het wel nog altijd sterk ontmoedigd. Reizigers die terugkeren uit een oranje zone moeten niet meer worden getest. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten zichzelf op de eerste dag van hun terugkeer 7 dagen in quarantaine plaatsen en een test laten uitvoeren op dag 5.

LEES OOK. België kleurt rood op de kaart en hoort zo bij vijf zwaarst getroffen landen van Europa

- De quarantaineperiode wordt ingekort van 14 naar 7 dagen: wie symptomen van Covid-19 vertoont, moet eerst contact opnemen met zijn arts, 7 dagen in zelfisolatie gaan en zich zo snel mogelijk laten testen. Is de test negatief, dan mag je uit quarantaine. Is de test positief, dan blijf je in quarantaine tot een volgende (negatieve) test. Als je geen symptomen hebt, maar wel in nauw contact bent geweest bent met iemand die positief is, dan moet je in quarantaine voor 7 dagen - te tellen vanaf het laatste nauwe contact met die persoon. Je moet ook een afspraak maken om een test te laten afnemen op de vijfde dag quarantaine. Is die positief, dan wordt je quarantaine met 7 dagen verlengd. Is die negatief, dan mag je na de zevende dag uit quarantaine.

- Op 30 september wordt de mobiele app Coronalert gelanceerd. “De bediening is eenvoudig: uw telefoon reageert via een bluetooth-verbinding op apparaten die dicht bij u in de buurt zijn en kan u dus waarschuwen als iemand met het coronavoris voor een langere periode op minder dan anderhalve meter afstand is geweest.