Na bubbel van vijf geldt nu referentiecijfer voor nauwe contacten: wat is het verschil?

De “bubbel van vijf” wordt naar de prullenmand verwezen en maakt vanaf 1 oktober plaats voor het “referentiecijfer”. Hoewel de twee op het eerste gezicht erg op elkaar lijken, zijn er toch enkele belangrijke verschillen.

Bij de bubbel van vijf mocht elk gezin nauwe contacten hebben met maximaal vijf andere mensen. Mensen die je mocht knuffelen, een hand of een zoen mocht geven… Kortom: mensen waarbij de social distancing-regels niet golden. Het gezin plus vijf anderen dus (kinderen jonger dan twaalf jaar telden niet mee). Het moesten wel altijd dezelfde mensen zijn en die vijf mochten op hun beurt geen andere bubbel hebben.

Vanaf 1 oktober wordt er gewerkt met een referentiecijfer, dat varieert van 1 tot 5, afhankelijk van de gezondheidssituatie in ons land. Op dit moment staat het cijfer op 5, wat betekent dat experts adviseren om per maand nog altijd maximaal met vijf personen nauwe contacten te hebben.

In tegenstelling tot de bubbel van vijf gaat het hier niet meer om een wettelijke verplichting, maar wel om een sterk advies. Het referentiecijfer geldt trouwens ook individueel en niet langer per gezin. Iedereen afzonderlijk mag dus vijf nauwe contacten hebben. Per maand, want na een maand mogen dat opnieuw vijf anderen zijn.

Als de gezondheidssituatie verslechtert, kan het referentiecijfer wel zakken naar bijvoorbeeld 3 of 1, wat zou betekenen dat je respectievelijk maar drie of één nauwe contacten per maand meer mag hebben. Als de gezondheidssituatie fors verbetert, kan het referentiecijfer ook weer worden opgeheven, zodat we weer met iedereen “normaal” contact mogen hebben.

Als je de veilige afstand van anderhalve meter respecteert, mag je zo veel personen zien als je wil.

