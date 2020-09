Quarantaine van zeven dagen: hoe werkt dat?

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad heeft premier Wilmès verduidelijkt hoe de quarantaineperiode er in de toekomst zal uitzien. “Dat concept wordt niet altijd even goed begrepen”, zei de premier. Vanaf 1 oktober zal die periode dan ook ingekort worden tot zeven dagen.

“De laatste tijd krijgen we ook veel vragen over de quarantaine. Dat concept wordt niet altijd even goed begrepen. Een isolatieperiode van 14 dagen is vaak ook moeilijk houdbaar”, zei premier Wilmès. “Daarom hebben we aan de Risk Management Group gevraagd om de situatie te herbekijken. Ze hebben ons voorgesteld op vanaf 1 oktober de quarantaine te beperken tot 7 dagen.”

Om dat concreet te begrijpen, zijn er twee duidelijke scenario’s: als je symptomen hebt en als je die niet hebt.

Als je symptomen van Covid-19 hebt, neemt je contact op met een arts die u meteen 7 dagen in isolatie zal plaatsen. Je moet je dan zo snel mogelijk laten testen.

Als die test positief is, blijf je in quarantaine. Als de test negatief is, dan mag je – als je gezondheidstoestand het toelaat – je quarantaine verlaten.

Heb je geen symptomen, maar heb je nauw contact gehad met iemand die positief is, dan moet je – meteen nadat je dat gehoord heeft of gecontacteerd bent door de contacttracing– in quarantaine voor zeven dagen, te tellen vanaf het laatste nauwe contact met die persoon. Het is belangrijk dit te doen alléén met personen met wie je in nauw contact bent geweest. Je moet ook een afspraak maken om een test – één test – te laten afnemen op de vijfde dag. Als de test positief is, wordt je quarantaine met 7 dagen verlengd. Als de test negatief is, mag je uit quarantaine komen na de zevende dag.