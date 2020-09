Preformateurs eens over contouren volgende regering

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zijn het eens over een aantal punten die de volgende regering sowieso zal aanpakken. Die contouren worden woensdag voorgelegd aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Indien hij er mee akkoord gaat, kunnen de voorzitters van de zeven Vivaldi-partijen nadien samenzitten, alvorens de preformateurs naar het Paleis gaan.

Lachaert en Rousseau probeerden sinds dinsdag een oplijsting te maken van die krijtlijnen voor de volgende regering. Ze zetten die stap nadat Bouchez in een interview was teruggekomen op een aantal gemaakte afspraken. Sindsdien lagen de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V op apegapen.

Na verschillende bilaterale contacten met de andere partijen is het duo klaar met dat werk. Het gaat onder meer om nieuw sociaal beleid, investeringen in de gezondheidszorg, een luik rond het institutionele, de ethische thema’s en het akkoord over de kernuitstap, zo valt te horen in onderhandelaarskringen.

LEES OOK. D-Day voor Vivaldi: twee kandidaat-premiers vallen af, discussie over de centen gaat voort

Indien Bouchez zich achter die contouren kan scharen, dan geldt dat als het sterke signaal waar SP.A-voorzitter Rousseau op had aangedrongen om weer met de MR rond de tafel te gaan zitten. Het is de bedoeling dat er dan nog een vergadering komt met de zeven partijen samen. Ze moeten het immers nog eens worden over een formateur of formateurs om de onderhandelingen te leiden in de laatste rechte lijn naar een nieuwe regering. Om 18.30 uur staat de audiëntie van de preformateurs bij de koning geagendeerd.