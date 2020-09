Viroloog Van Ranst teleurgesteld over versoepelingen Veiligheidsraad: “Niet het moment”

Marc Van Ranst is verbaasd dat er op de persconferentie na de Veiligheidsraad vooral sprake was van versoepelingen. Dat zei hij woensdag in VRT NWS. “Als je de cijfers ziet, is dit zeker niet het moment om te versoepelen. Je moet geen groot viroloog zijn om te voorspellen, dat de cijfers de komende weken alleen nog maar zullen stijgen”, aldus Van Ranst.

Ondanks de stijgende coronacijfers, kwam de Nationale Veiligheidsraad woensdag met een aantal versoepelingen voor de dag. Zo mag iedereen per maand nauw contact hebben met maximaal vijf personen buiten het gezin, zijn mondmaskers vanaf 1 oktober niet overal verplicht en wordt de verplichte quarantaine beperkt tot zeven dagen.

Viroloog Marc Van Ranst is verbaasd dat er alleen maar sprake is van versoepelingen. “De maatregelen staan in schril contrast met de realiteit”, zei Van Ranst in VRT NWS. “De bedoeling van deze Veiligheidsraad was inderdaad om te versoepelen, maar we zijn ingehaald door de realiteit. Als je de cijfers ziet, is het niet het moment om te versoepelen.”

Van Ranst verwacht dan ook dat de cijfers de komende periode nog verder gaan stijgen. “Je hoeft daar geen groot viroloog voor te zijn, geen enkele maatregel gaat een rem zetten op de verspreiding van het virus. Ik verwacht binnen een paar weken grotere problemen als we niets doen.”

Toch heeft Van Ranst ook begrip voor een aantal maatregelen. “Het is inderdaad belachelijk dat mensen overal een mondmasker moesten dragen, zelfs op plaatsen waar amper volk kwam. Het was ook moeilijk om de bubbel van vijf te handhaven binnen een gezin. Maar ik hoop niet dat elke persoon nu vijf mensen gaat zien, want dan wordt het moeilijk.”

De viroloog vindt het ook een gemiste kans dat er geen helder systeem is gekomen met kleurencodes of een barometer. “Men moet het gewoon durven doen”, besluit Van Ranst.

Kritiek

Ook andere experten uiten kritiek op de maatregelen die er op persconferentie van de Veiligheidsraad aangekondigd werden.

Geniaal: een referentiecijfer van 5 in plaats van een bubbel van 5. Je hoort het gejuich van Leuven tot Gent.

Het Belgische Covid19-beleid bestaat niet. Het is aanmodderen tot het grondig fout loopt, en dan lockdown met alle pijn vandien. — Geert Noels (@GeertNoels) September 23, 2020