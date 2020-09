Dakloze die man neerstak, verdedigt zich: “Ik werd boos door dat zendertje in mijn hoofd”

Toen hij 18 jaar oud was, hebben onbekenden een zendertje in zijn hoofd gestopt. Sindsdien wordt hij permanent geobserveerd en afgeluisterd. “Ik heb mijn eigen gedrag dus niet meer in de hand.” Dat was het excuus van een 39-jarige man woensdag in de rechtbank. Hij moest zich verantwoorden voor een mesaanval aan een treinstation.

23 mei 2019. Om kwart voor zeven, de avondspits liep stilaan op zijn einde, ontstond plots paniek aan het treinstation van Breda in Nederland. Aan de fietsstallingen was een jongeman neergestoken. Recht in de hals. Op camerabeelden was te zien hoe een man wegvluchtte.

Onmiddellijk werd gedacht aan een terreuraanslag. Het station werd afgesloten en de politie kwam massaal ter plaatse. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten en van een medisch team dat met een traumahelikopter ter plaatse kwam, kon het 23-jarige slachtoffer op het nippertje worden gered.

De dader werd later opgepakt in Bremen, in Duitsland. Hij is afkomstig uit Hoofddorp (Noord-Holland) maar heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij hing die dag wat rond in het station van Breda. Wat hij daar deed, herinnerde hij zich niet meer.

Schizofreen

De verdachte verscheen woensdag voor de rechter. Daar verklaarde hij dat hij niet de bedoeling had zijn slachtoffer te doden. “Ik wilde hem in de wang steken.” Hij was kwaad geworden, vertelde hij. Dat gebeurde wel vaker, zo klonk de uitleg, omdat hij al twintig jaar rondloopt met een zendertje in zijn hoofd en met een microfoontje in een kies. Via satelliet wordt hij permanent gevolgd. “Ik heb mijn eigen gedrag dus niet meer in de hand.”

De man weigerde mee te werken met het politieonderzoek. Maar het verslag van de psychiaters die hem onderzochten, maakte wel een en ander duidelijk. Sinds zijn puberteit had de man psychologische problemen. Met ouder te worden, werden de problemen alleen maar erger. Hij lijdt nu aan schizofrenie en verkeert chronisch in een psychose. De rechter moest dan ook een paar keer zuchten toen de dakloze man zijn verhaal vertelde in de rechtbank.

Op 7 oktober kent hij zijn straf. Maar de kans is groot dat hij niet naar de gevangenis moet maar wel naar een gesloten psychiatrisch centrum. Een internering dus. Met de verplichting zich daar te laten behandelen, iets wat hij tot nu toe meestal weigerde.