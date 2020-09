Bouchez (MR) gaat akkoord met voorstel preformateurs

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat akkoord met de contouren die de preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) hebben vastgelegd voor de volgende regering. Dat werd in kringen rond de onderhandelaars vernomen.

Is Vivaldi dan toch gered? Dat Bouchez akkoord gaat met het voorstel van de preformateurs betekent dat er een vergadering kan plaatsvinden met de voorzitters van de zeven Vivaldi-partijen. Om 18.30 uur brengen de preformateurs opnieuw verslag uit bij de koning. Het ziet ernaar uit dat ze het onderlinge vertrouwen hebben kunnen herstellen, iets waarop de koning had aangedrongen.

De respectieve voorzitters van Open VLD en SP.A hadden maandagavond hun ontslag aangeboden bij de koning. SP.A had maandagmiddag een veto gesteld tegen verdere samenwerking met de Franstalige liberalen na een Humo-interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die had in een interview met stelligheid laten verstaan dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zou blijven en hij kwam ook terug op gemaakte afspraken. Het partijbureau van SP.A gaf daarop aan niet meer met de MR te willen onderhandelen.

Maar de koning weigerde het ontslag en de preformateurs kregen de vraag om hun opdracht voort te zetten.