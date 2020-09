Agenten trakteren eenzame vrouw (95) op frietjes en nieuw kapsel: “Ze had haar bord zo leeg”

De politie is er niet enkel om op boeven te jagen. Dat bewees een politiepatrouille in Rotterdam. De agenten namen een eenzame 95-jarige vrouw onder hun hoede: ze trakteerden haar op een pakje friet en gaven haar een nieuw kapsel. “Ze leefde ze helemaal op.”

“Hartverwarmend.” “Geweldig, respect.” “Hier word ik echt blij van.” De agenten uit Rotterdam oogsten op Facebook heel veel bijval met hun foto waarop een agente het haar knipt van een vereenzaamde oude vrouw. “We maakten dit weekend kennis met een 95-jarige dame, die erg hardhorig was”, schrijven ze bij het aandoenlijke beeld. “Ze heeft geen familie of vrienden en is ontzettend eenzaam. Ze zit elke dag in haar stoel bij het raam naar buiten te kijken.”

Toen de agenten ter plaatse kwamen, “leefde de vrouw helemaal op”. “Het was intussen etenstijd en wij hadden trek gekregen. Mevrouw was zo vermagerd, dus vroegen wij of ze met ons wilde mee-eten. Dat wilde ze dolgraag. Na 25 jaar at ze voor het eerst weer patat. Ze had haar bord zo leeg.”

Zelf haar geknipt

Enkele dagen later brachten de agenten haar opnieuw een bezoekje en merkten ze dat de vrouw niet goed meer voor zichzelf kon zorgen. “Ze vertelde dat ze haar eigen haar had geknipt omdat ze al jaren niet meer naar de kapper kon. Omdat dit niet helemaal goed was gegaan, hebben wij de schaar erbij gepakt en haar kapsel netjes gemaakt.”

Ondertussen wordt er hard gewerkt om de eenzame vrouw in een verpleeghuis te krijgen. “Maar er zijn jammer genoeg veel eenzame ouderen in Nederland”, aldus de agenten. “Wij hopen dat iedereen die dit bericht leest, zich misschien ook om een eenzame oudere wil bekommeren. Al is het maar met een praatje.”

Het Facebook-bericht van de politie kreeg in minder dan 24 uur tijd al meer dan 3.000 likes en honderden positieve reacties. “Het doet ons enorm goed om te zien dat er zo veel lieve berichten binnenkomen en dat er nog mensen zijn die mevrouw willen helpen”, besluiten de agenten.