Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij 29 everzwijnen in oosten van Duitsland

In het oosten van Duitsland, langs de grens met Polen, zijn 29 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen bevestigd, zo heeft het ministerie van Landbouw van de deelstaat Brandenburg woensdag gemeld.

Het eerste geval in deze streek werd op 10 september ontdekt. Tegen maandag was het aantal tot twintig gestegen.

Het virus dat de ziekte veroorzaakt, is onschadelijk voor mensen maar bijna altijd fataal voor varkens. Het is tot nu toe niet aangetroffen bij landbouwdieren in Duitsland.

China, Zuid-Korea, Japan, Singapore, Brazilië en Argentinië kondigden een importverbod op Duits varkensvlees af nadat het eerste geval was opgedoken.