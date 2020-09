Standard op zijn hoede voor stilstaande fases Vojvodina, Oulare onzeker

Standard neemt het donderdag in een leeg Sclessin op tegen Vojvodina. De Servische ploeg is voor de Rouches de volgende horde op weg naar de Europa League. Obbi Oulare is onzeker.

Vojvodina kondigt zich aan als een fysiek sterke tegenstander. “Gevaarlijk op stilstaande fases”, zegt Standard-trainer Philippe Montanier. “We zullen net als tegen Kortrijk goed moeten verdedigen. We kregen slechts twee schoten tegen in de hele match. De verdedigers zullen present moeten zijn en we moeten slordigheden vermijden. Servische ploegen zijn altijd taai. Er heerst een cultuur waarin techniek, tactiek en atletisch vermogen goed samengaan. We zullen een tandje moeten bijsteken ten opzichte van de match tegen Bala Town. Voor hen is dit de match van het jaar, maar ook bij ons is de motivatie er.”

Oulare: voet

Obbi Oulare ontbrak op de ochtendtraining bij de Luikenaars. “Obbi heeft een beetje last van de voet. Iets wat hij heeft overgehouden aan de match tegen Kortrijk. Niks ernstigs, maar een voetblessure is vervelend, zeker voor een voetballer (lacht). Morgen beslissen we of hij al dan niet op het wedstrijdblad staat.”

Op het gedeelte van de training dat woensdagmorgen open was, viel Samuel Bastien wel te bewonderen. De middenvelder is herstellende van een scheurtje in de hamstring. Montanier: “Samuel heeft de opwarming meegedaan, daarna heeft hij met de kine gewerkt. We gaan zien wanneer hij weer voluit kan gaan. We bekijken het dag per dag, maar op dit moment zijn duels en matchvormen moeilijker.”

Vanheusden

Ook bij aanvoerder Zinho Vanheusden is het besef aanwezig dat Vojvodina een lastigere tegenstander wordt dan het Welshe Bala Town. “Maar we moeten naar onszelf kijken. We willen graag in Europa spelen, dan moeten wij nog twee matchen winnen.” Indien Standard de Serviërs klopt, wacht volgende week donderdag de laatste kwalificatiematch tegen de winnaar van het duel tussen het Hongaarse Fehervar en het Franse Reims.

De Luikenaars maakten tegen Kortrijk indruk in een driemansverdediging, maar het is de verwachting dat ze tegen Vojvodina terugschakelen naar een defensie met vier. Vanheusden: “We kunnen beide systemen aan en hebben eraan gewerkt in de voorbereiding. Het is altijd goed dat je in een match kunt veranderen ook.”