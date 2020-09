Ignace Glorieux: “Het ontbreekt de premier helaas aan charisma”

Het gebrek aan charisma om de juiste boodschap te brengen op dit moment van de coronacrisis, dat is volgens socioloog Ignace Glorieux van de VUB, een ernstig probleem dat weer in het oog gesprongen is op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. “Die persconferentie duurde weer véél te lang en de boodschap waar het om gaat zou moeten gebracht worden door iemand met charisma, en dat ontbeert mevrouw Wilmès helemaal. Er zou daar iemand moeten staan die empathie toont met mensen die hun job verloren hebben of hun zaak zien failliet gaan, en die ons ondanks alles kan enthousiasmeren om juist te handelen”, aldus de socioloog.

Want de belangrijkste functie van deze persconferentie was de mensen te blijven motiveren of ze opnieuw te motiveren. De politici geven overigens zélf aan dat dit het grootste probleem is van de mensen, dat ze het niet meer zitten zitten.

“Maar misschien is het ook niet aan de politici om ons op dit eigenste ogenblik te komen toespreken. Zeker niet na de perikelen van de laatste dagen.”

Is het toch niet vreemd dat de premier een boodschap van versoepeling komt brengen op een ogenblik dat Sciensano-cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames onrustwekkend toenemen? “Ik heb de toespraak van de premier niet geïnterpreteerd als een van versoepelingen”, reageert professor Glorieux. “Ik zag het meer als een poging om de motivatie op te krikken na berichten over het slabakken daarvan in de media. Maar dan heb je dus wel iemand met meer charisma nodig.”

Uiteindelijk heeft de berg een muis gebaard op deze persconferentie, zo lijkt het. “Uiteindelijk is er niet zoveel veranderd”, concludeert Glorieux. “Toch als je vergelijkt met wat was aangekondigd, namelijk de invoering van kleurencodes en allerhande zones en fase. Ik had wel schrik dat ze het nog complexer gingen maken dan ze het al gemaakt hebben. Maar uiteindelijk verandert er niet zoveel: de quarantaine wordt wat ingekort als de test negatief is, de mondkapjes op straat worden afgeschaft en je mag 5 mensen per maand ontmoeten, maar men spreekt in dat verband dus wel niet meer van bubbels.”

Uiteindelijk komt alles volgens professor Glorieux neer op de zogeheten zes gouden regels van goede handhygiëne en afstand bewaren. “Kijk, dat zijn duidelijke regels en die kennen we ook al uit het verleden”, aldus Glorieux. “Als we die respecteren, dan komen we al een heel eind. Kijk maar naar Zweden, daar hadden ze veel minder regels, maar kennelijk wel een bevolking met veel burgerzin en zelfdiscipline. Ze doen het daar toch helemaal niet slecht.”