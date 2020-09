Techreuzen sluiten akkoord met adverteerders om strijd tegen haatberichten op te voeren

De grote socialemediaplatformen Facebook, YouTube en Twitter hebben een akkoord gesloten met de advertentiesector om de strijd tegen haatberichten op te voeren. Dat meldt de World Federation of Advertisers (WFA) in een persbericht. De stap komt er na een boycotbeweging tegen de platformen vanwege hun lakse aanpak van haatberichten.

“Facebook, YouTube en Twitter hebben samen met marketingspecialisten en agentschappen, verenigd in de Global Alliance for Responsible Media, gezamenlijk een reeks definities opgesteld die preciseren wat haatberichten en andere schadelijke inhoud juist inhouden”, aldus de WFA in een persbericht. “Ze zullen ook samenwerken om de inspanningen van de sector te controleren om zijn aanpak rond deze moeilijke problematiek te verbeteren.”

Het is de eerste keer dat er duidelijke definities zijn om haatberichten op het internet te definiëren. Zo vermijden de bedrijven dat ze allemaal verschillende criteria gebruiken om haatberichten te definiëren, wat het volgens WFA moeilijk maakt voor adverteerders om te beslissen waar ze hun advertenties wel of niet publiceren.

Volgens de adverteerders bevat het akkoord ook afspraken om een onafhankelijk controlesysteem op poten te stellen en om systemen uit te bouwen zodat er geen reclame wordt geplaatst bij schadelijke content.

In juni beslisten honderden bedrijven, waaronder ook grote merken als Adidas, Coca-Cola, Levis, Starbucks en Unilever, om niet meer te adverteren op Facebook en Instragram om Facebook te dwingen om actie te ondernemen om haatberichten en desinformatie te bannen in het kader van de campagne #StopHateForProfit. En eerder deze maand bevroren tientallen beroemdheden, onder wie Leonardo DiCaprio en Kim Kardashian, een dag lang hun Instagram-account om actie te eisen.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft steeds gezegd grote inspanningen te willen doen om haatberichten en desinformatie te verbannen van zijn platform.