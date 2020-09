Opnieuw treinen tussen Aalst en Denderleeuw na aanrijding

Er rijden sinds 20 uur opnieuw treinen tussen Aalst en Denderleeuw. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het treinverkeer was er onderbroken door een aanrijding in het station van Oost-Vlaamse Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, rond 17 uur. De NMBS had vervangbussen ingelegd.