Silvio Proto blikt terug op dé tifo van Steven Defour en haalt uit naar ultra’s van Standard: “Welke normale persoon doet zoiets?”

25 januari 2015 staat gebrand in het collectieve geheugen van heel wat voetbalsupporters. Het was de dag waarop de ultra’s van Standard de sindsdien beruchte tifo van een onthoofde Steven Defour bovenhaalden voor de clash met Anderlecht. In een interview met Eleven Sports kwam de toenmalige doelman van paars-wit Silvio Proto nog eens terug op die bewuste dag.

Defour was eerder dat seizoen voor 6 miljoen euro overgekomen van FC Porto, wat voor veel haatreacties zorgde bij de vurige fans van de Rouches. De middenvelder werd een verrader genoemd en moest dat bekopen met een beruchte tifo voor de ‘clasico’ op Sclessin.

Tot ongenoegen van Proto. “Dat is niet om mee te lachen. Eerlijk”, aldus de huidige derde doelman van Lazio. “Wanneer je een normaal persoon bent, word je dan op een dag wakker en denk je: bon, we maken een tifo van een onthoofde Steven Defour? Als je een normaal persoon bent, kan je je dan inbeelden dat die gedachte bij je opkomt? Nee. Als je eerlijk bent. Nee.”

Defour kreeg tijdens die bewuste wedstrijd ook twee keer geel voor het wegtrappen van de bal, waarna Anderlecht uiteindelijk met 2-0 verloor. “Wie heeft gewonnen? De supporters van Standard hé”, aldus Proto, die kritisch is voor ref Alexandre Boucaut. “De scheidsrechter heeft een grote rol gespeeld in het succes van de supporters. Voor mij moeten die hun ploeg steunen, niet die van een andere destabiliseren. Beeld je eens in dat hij scoort, na zo’n tifo...”