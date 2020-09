Hilariteit om Nederlandse jongeren die tijdens straftijd op school ontbijt maken met airfryer

In Nederland wordt er momenteel goed gelachen met een brief van een middelbare school gericht aan enkele ouders. Daarin wordt beschreven hoe enkele jongens hun straftijd ‘nuttig’ gebruikten en ontbijt klaarmaakten in een airfryer. “We kunnen er niet om lachen en zullen bij een volgende keer schorsen.”

Een foto van de brief belandde dinsdagavond op de entertainmentwebsite Dumpert en werd ondertussen al meer dan 120.000 keer bekeken. “Vanmorgen diende uw kind zich om 7.30 uur te melden op school wegens te laat komen. Het blijkt dat zij tijdens het melden naar het muzieklokaal zijn gegaan met een airfryer en daar wat snacks hebben gefrituurd. De sanctie die we hebben opgelegd voor te laat komen is daar niet voor bedoeld. We kunnen er als school dan ook niet om lachen en zullen bij een volgende keer schorsen. We hopen de airfryer dan ook niet meer te zien op school”, staat er in de brief.

De school begrijpt dat de brief grappig kan overkomen, maar vindt het toch niet gepast dat die zomaar gedeeld werd.