Europa dumpt verplichte quota: wie geen vluchtelingen wil, moet sponsoren

De EU gooit het migratieroer helemaal om. In een poging om na jaren kibbelen een compromis te bereiken onder de 27 lidstaten worden de verplichte quota gedumpt. Landen die vluchtelingen opnemen, zullen daarvoor per kop betaald worden. Wie er geen wenst, moet het terugkeerbeleid voor andere lidstaten sponsoren. Het is een ultieme poging om het schisma tussen oost en west te overbruggen.