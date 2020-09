Nationale Bank licht witwascontroles ING België door

De Nationale Bank van België is bijna klaar met een maandenlange, grondige audit naar ING België. Die heeft meerdere pijnpunten blootgelegd in de strijd tegen het witwassen. Dat bericht De Tijd woensdag op haar website.

Het onderzoek past in een oefening waarbij de Nationale Bank de controlesystemen van de banksector tegen het licht houdt. Maar de onthullingen die De Tijd, Knack en Le Soir woensdag deden op basis van gelekte rapporten van de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN, zet de discussie tussen ING België en de Nationale Bank volgens de krant allicht nog meer op scherp.

Uit de audit van de Nationale Bank zou blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was bij het aanbieden van diensten als ‘correspondentbank’, waarbij ze voor buitenlandse banken onder andere transacties in dollars regelt of internationale overschrijvingen verzorgt.

Het is de bedoeling dat de audit leidt tot een reeks aanbevelingen aan ING België. Of het dossier over ING België voor de sanctiecommissie van de Nationale Bank belandt, valt af te wachten.

ING België wil geen toelichting geven bij het onderzoek van de Nationale Bank.