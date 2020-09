Maatregelen versoepeld, ondanks stijgende cijfers: “Vrijgeleide om je eigen ding te doen”

Geen verplichte bubbels van vijf meer, maar een geadviseerd referentiecijfer. En dat terwijl de regels in tijden van verplichting door velen al met voeten werden getreden. “Sommige mensen gaan dit zien als een vrijgeleide om hun eigen ding te doen”, voorspelt gedragspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). Hij zat mee aan tafel om advies te formuleren en is “niet gelukkig” met de manier waarop de overheid het omzette.

“Het voelt aan als een versoepeling, terwijl de cijfers stijgen. Dat is een verwarrende boodschap. Op deze manier gaat de boodschap zich niet vertalen in meer verantwoordelijkheid.”

Een referentiecijfer heeft volgens Vansteenkiste alleen impact als het gepaard gaat met een duidelijk motiverend kader. “Meer autonomie is tot op bepaalde hoogte ook goed, maar de overheid moet duidelijk uitleggen wat de impact is van ons gedrag. De kleurcodes hadden daarbij kunnen helpen. Nu zitten we op een schip waarvan we niet weten waar het naartoe gaat en wanneer het in een storm terechtkomt.”

“Als we nu met ons allen vijf mensen zien, zijn er volgende week zoveel hospitalisaties: zo helder moeten de cijfers gemaakt worden. Nu code geel, over enkele dagen naar code oranje – dan was het helder geweest.”