Proces rond grootste autozwendel ooit van start: 80 verdachten van zigeunerclan en ruim 1.000 slachtoffers

Brussel - Woensdagochtend is in Brussel het proces van de grootste autozwendel ooit ingeleid. 79 mensen, bijna allemaal van dezelfde zigeunerfamilie, staan terecht voor 504 feiten en 6,5 miljoen aan gestolen goederen. Meer dan duizend slachtoffers zouden zich burgerlijke partij hebben gesteld.

De “clan Modest”, zoals de bende werd genoemd, speurde websites voor tweedehandsauto’s af en contacteerde verkopers. Ze gingen ter plekke, sloten een deal en stortten het geld, of een voorschot, zogezegd meteen op de rekening van de verkoper. Dat lieten ze ook zien op de tablet die ze bij zich hadden. Maar die stortingen waren vals: er werd geen geld overgemaakt. Vooraleer de verkoper dat besefte, waren de afzetters allang weg met het voertuig, dat meestal in het buitenland aan de man werd gebracht.

Het proces zal wellicht in januari 2021 voortgezet worden. Omdat er zoveel beklaagden zijn, wil het gerecht het proces voeren in het voormalige NAVO-gebouw, waar ooit ook het proces-Abdeslam zal plaatsvinden, voorlopig voorzien in 2022. Een beslissing daarover is nog niet genomen.

In deze zaak zijn naast 90 woonwagens en caravans ook 91 wagens, 34 ‘stuks’ immo, juwelen, wapens en geld in beslag genomen. In de zaak werden meer dan 200 huiszoekingen gevoerd, vooral in Brussel, Henegouwen, het Pajottenland en Frankrijk. Vier agenten werden gearresteerd omdat ze de bende hand-en-spandiensten zouden hebben verleend.