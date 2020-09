‘Verloren zoon’ Kemar Lawrence na 4 maanden terug op Anderlecht

Opvallend beeld na de training van Anderlecht. Op een foto dook opeens Kemar Lawrence (28) op. De verloren zoon is dus terug en stopt niet met voetballen. Die vrees leefde nochtans nadat de Jamaicaanse linksback vier maanden lang niet kwam opdagen in Brussel.

Na de dood van zijn broer was Lawrence te zwaar aangeslagen om zijn job uit te oefenen. Anderlecht bleef wel in contact met hem – onder meer Vincent Kompany belde hem in zijn thuisland –, maar gunde de verdediger ook de tijd om in het reine te komen met zichzelf. Of dat na zijn reeds bewogen leven ooit zou lukken, was voortdurend een vraagteken, maar het geduld wordt nu toch beloond. Lawrence ziet er scherp uit, maar hij miste natuurlijk wel de hele voorbereiding en Anderlecht haalde met Mykhaylichenko een nieuwe linksachter. Toch zal RSCA er alles aan doen om de man voor wie het 1 miljoen betaalde op niveau te krijgen.