Lech Poznan wacht Charleroi op in laatste voorronde Europa League

Als Charleroi zich plaatst voor de laatste voorronde van de Europa League, treft het daarin Lech Poznan. De Poolse vicekampioen was woensdagavond in de derde kwalificatieronde veel te sterk voor het Cypriotische Apollon Limassol. Het werd 0-5 na goals van Pedro Tiba (42., 90.+2), Mikael Ishak (47.), Jakub Kaminski (58.) en Jan Sykora (81.).

Charleroi neemt het donderdagavond thuis op tegen het Servische Partizan Belgrado.

Ook Standard komt dan in actie, in eigen stadion tegen het Servische Vojvodina. De Rouches spelen bij kwalificatie om een plaats in de poulefase tegen het Hongaarse Fehervar of het Franse Stade Reims.

De play-offs worden op 1 oktober afgewerkt. Charleroi en Standard genieten ook dan het thuisvoordeel.