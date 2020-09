Pierre Van Damme: “Vijf nauwe contacten per persoon is een cadeau geven aan het virus”

Epidemioloog Pierre Van Damme (UA) ziet verbeteringen maar vooral ook “gemiste kansen” in de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Hij heeft vooral vragen bij het referentiecijfer van vijf nauwe contacten per persoon. “Vijf nauwe contacten per persoon is een beetje een cadeau geven aan het virus dat zich al enorm aan het verspreiden is”, aldus Van Damme woensdag in Terzake. “Misschien was twee een beter cijfer geweest zolang er geen barometer is”.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag om de veelbesproken bubbel van vijf in te ruilen voor een flexibel systeem met een referentiecijfer. Afhankelijk van de evolutie van de epidemie zal iedereen tussen een en vijf nauwe contacten per maand mogen hebben met mensen buiten het gezin.

Epidemioloog Pierre Van Damme stelt zich vragen bij dat cijfer van vijf en bij het “opnieuw opentrekken van het aantal nauwe contacten”. Hij vreest dat het virus daarmee opnieuw meer vrij spel krijgt. “Is dat cijfer van vijf wel de juiste keuze op dit moment van de epidemie? Misschien was twee een beter cijfer geweest zolang we geen barometer hebben. Die barometer moet zo snel mogelijk landen”, aldus Van Damme.

Ook Kenneth Coenye, hoofdarts van Kliniek Sint-Jan, plaatst kritische kanttekeningen. “De timing van wat er wordt aangekondigd is vreemd. Onze Covid-eenheden lopen vol, de druk op intensieve verhoogt en toch krijgen we een redelijke lading versoepelingen. Wij hollen de feiten achterna. We gaan te laat met nieuwe maatregelen komen, terwijl we de cijfers steil omhoog zien gaan”. Volgens Coenye moet de overheid veel duidelijker hameren op het beperken van de nauwe contacten. “Het is belangrijk om duidelijk te maken aan de bevolking dat nauwe contacten, dichter dan 1,5 meter en zonder mondmasker, altijd gevaarlijke contacten zijn”.