Versoepelde maatregelen kunnen er bij (medische) experts niet in: “Verbijsterend, ronduit verbijsterend”

“De politiek moet haar beleid verdedigen en uitleggen. Niet ik.” Om die reden zegde professor Erika Vlieghe na de persconferentie een gepland gesprek in de tv-studio’s af. Dat de Nationale Veiligheidsraad de regels rond nauwe contacten versoepelde terwijl de epidemie om zich heen grijpt, en dat zonder er een kader voor de lange termijn aan vast te hangen, kan er bij veel experts niet in. “Een gemiste kans”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

“Wij weten het ook niet meer. Doe gewoon uw goesting maar zijt een beetje voorzichtig hé. En was uw handen.” Zo klinkt het in een nagemaakt persbericht dat druk gedeeld werd via sociale media. En zo kwam ...