Spelers (met Belg)) van Duitse eersteklasser Mainz staken omdat spits weg moet van de club

De spelers van het Duitse Mainz 05 hebben woensdagnamiddag gestaakt. Ze weigerden te trainen uit protest tegen de verwijdering van teamgenoot Adam Szalai uit de kern. Dat berichtte Bild.

*** BILDplus Inhalt *** Trotz Rauswurf - Szalai trainiert weiter in Mainz https://t.co/C8WYp631Vx #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) September 23, 2020

De 32-jarige aanvaller uit Hongarije kreeg deze week te horen dat hij voortaan individueel moet trainen. Bij Mainz maakten ze die beslissing “op basis van sportieve redenen”.

Szalai ruilde in 2010 de beloften van Real Madrid in voor Mainz. Drie jaar later trok hij voor 8 miljoen naar Schalke en nog eens een jaar later voor 6 miljoen naar Hoffenheim. Sinds afgelopen zomer stond hij opnieuw op de loonlijst bij Mainz, voor wie de Hongaarse kapitein 26 keer scoorde.

Vorig weekend verloor Mainz, met Dimitri Lavalée (ex-Standard) op de bank, hun eerste competitieduel met 3-1 bij RB Leipzig. Szalai hoorde toen al niet meer bij de groep.