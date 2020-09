Slovakije krijgt eigen expert in onderzoek-Chovanec: “Er ging een schok door ons land toen we de beelden zagen”

Slovakije zegt dat de videobeelden uit de politiecel van Jozef Chovanec twijfel zaaien over de versie die het altijd had gekregen over de dood van de man. Foto: rr

In het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec is een Slovaakse expert toegevoegd aan het onderzoeksteam. De Slovaakse presidente Zuzana Caputova had twee weken geleden verkondigd dat die expert er moest komen. “Ik ben er zeker van dat dat de geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede zal komen.”

In Slovakije heerst een groot wantrouwen over de manier waarop de Belgische politie en justitie hebben gehandeld na de dood van hun landgenoot, vier dagen nadat hij was opgesloten in een politiecel op de luchthaven van Charleroi, intussen 2,5 jaar geleden.

Caputova noemde de Belgische aanpak “verontrustend”. De Slovaakse ambassadeur in ons land, Peter Kormúth, bevestigde dat gisteren tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Wij hebben de Belgische overheid sinds het overlijden van Chovanec bij een tiental gelegenheden gevraagd naar het onderzoek. Telkens kregen we de garantie dat het een prioriteit was en dat het transparant en grondig zou gebeuren”, zei Kormúth. “Maar toen we de videobeelden zagen, in augustus, ging er een schok door Slovakije. Wij geloofden altijd de versie dat hij was overleden na een hartstilstand nadat hij een kalmeermiddel had gekregen. De video trekt die versie in twijfel.”

Aanvankelijk wilde de onderzoeksrechter van Charleroi niet ingaan op de vraag van Slovakije om een Slovaakse expert toe te voegen aan het onderzoeksteam. “Maar ik heb er bij de onderzoeksrechter op aangedrongen dat het de geloofwaardigheid alleen maar ten goede zou komen”, zegt Ann Van de Steen, de advocate van de weduwe van Chovanec. Uiteindelijk is het parket van Charleroi geplooid. “Jullie moeten weten dat de manier waarop dit onderzoek wordt gevoerd een impact zal hebben op onze bilaterale relaties en op de rechtsstaat in Europa”, zegt de ambassadeur nog. “Onze landen hebben altijd goede banden gehad, wij willen niet dat die een knauw krijgen.”