Virton krijgt gelijk in beroep en zet ministapje richting 1B

Virton, dat moment in tweede amateur uitkomt, had het mislopen van zijn licentie voor 1B aangevochten bij (onder meer) de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en kreeg gelijk voor het Marktenhof, dat de beslissing van de BMA vernietigde.

Toch worden er geen voorlopige maatregelen toegekend om Virton een proflicentie toe te kennen. Wel moet de BMA zich nu opnieuw buigen over het verzoek om de voorlopige maatregelen. Volgens de Pro League moet 1B zich nog niet opmaken voor een extra ploeg. “We gaan het vonnis lezen, maar sowieso is dit niet voldoende om aanspraak te maken op een plaatsje in 1B. Daarvoor moeten nog heel wat stappen worden gezet. De BMA zal nu haar motivering aanpassen en dan wordt er opnieuw beslist”, licht woordvoerder Stijn Van Bever toe.