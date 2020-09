“Ooit moesten we vooruit”: na 486 dagen écht zicht op een regering, al moet er nog “een robbertje gevochten worden”

De nieuwe premier zal Alexander De Croo (Open VLD) of Paul Magnette (PS) heten. Na een halve week hoogspanning in de Wetstraat duidde de koning dat duo aan als coformateurs. Dik tegen de zin van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich tot het allerlaatste moment verzet heeft tegen de benoeming van zijn grote concurrent. “Maar ooit moesten we vooruit”, klinkt het bij de andere partijen.