“Dikste man ter wereld” overwint coronavirus

De man die in 2017 in het Guiness Book belandde als ’s werelds dikste man, is genezen van het coronavirus. Juan Pedro Franco uit Mexico kreeg de diagnose van Covid-19 vorige maand.

De man woog in 2017 nog 595 kilogram, maar verloor sindsdien bijna vierhonderd kilo dankzij twee operaties. “Het coronavirus overwinnen was moeilijk, omdat het een agressieve ziekte is en ik een risicopersoon ben”, zegt de 36-jarige man die nu nog 208 kilogram weegt. “Ik had veel hoofdpijn, ik had mijn in mijn lichaam, ik had koorts en ik voelde me verstikt”, zegt hij aan het AFP.

Hij lijdt ook aan diabetes, hoge bloeddruk en een chronische longziekte. “Dergelijke patiënten zijn meer vatbaar voor ernstige complicaties”, zegt de arts die hem bij zijn vermageringsproces begeleidde.

Volgens Juan Pedro Franco heeft zijn vermageringskuur hem geholpen bij het bestrijden van de ziekte.

Voor zijn operaties bracht hij zijn dagen liggend door, omdat hij zo zwaar woog dat hij niet meer kon stappen. Het was zijn moeder die voor hem zorgde, maar zij is onlangs overleden aan het coronavirus. Ze was 66 jaar.

Mexico is het land met het meeste kinderen met obesitas, en na de Verenigde Staten het land met de meeste volwassenen die aan obesitas lijden. Obesitas wordt aanschouwd als een risicofactor in de strijd tegen Covid-19. Een kwart van de 74.400 corona-overlijdens in Mexico waren mensen met overgewicht. Mexico heeft na India, Brazilië en de Verenigde Staten de meeste coronadoden.