Neymar weet op 30 september meer over “aap-incident”, Di Maria moet vier matchen brommen na spuwen

De disciplinaire commissie van het professionele Franse voetbal (LFP) zal zich op 30 september uitspreken over het onderzoek dat gestart was na de racistische uitlatingen van Marseille-speler Alvaro Gonzalez aan het adres van PSG-speler Neymar in de competitiewedstrijd van 13 september.

De aanvaller van PSG, Angel Di Maria, kreeg deze woensdag ook nog een schorsing opgelegd van vier wedstrijden, omdat hij in diezelfde wedstrijd gespuugd had in de richting van Gonzalez. De Argentijn werd pas achteraf geschorst, nadat het incident op de beelden ontdekt was. Hij riskeerde een schorsing van zes wedstrijden. Zijn sanctie zal ingaan op 29 september, dus kan Di Maria zondag nog in actie komen in de competitiewedstrijd tegen Reims. De schorsing loopt af op 8 november.

Bij het andere incident tijdens de ‘clasico’ beschuldigde Neymar de Spaanse voetballer Gonzalez ervan hem een “aap” te hebben genoemd, nadat hij van het veld was gestuurd in blessuretijd omdat hij de verdediger van Marseille op zijn achterhoofd had geslagen. De disciplinaire commissie opende hierover een onderzoek op 16 september.

Het onderzoek zal ook andere feiten moeten uitklaren, zoals het feit of dat Neymar de Spanjaard beledigde met homofobe uitspraken, zoals door de Spaanse pers beweerd wordt, en of dat de Braziliaanse superster zelf de Japanner Hiroki Sakai racistisch zou bejegend hebben. Een bron dicht bij l’OM vertelde aan AFP dat de ploeg over feiten beschikt die de vedette in een slecht daglicht zouden kunnen stellen.

Het disciplinaire reglement van de FFF voorziet in een schorsing tot tien wedstrijden voor “racistisch of discriminerend gedrag”.

De geladen wedstrijd heeft al verschillende sancties opgeleverd, na een tumultueuze slotfase met vijf rode kaarten. Bij Parijs werden Layvin Kurzawa (6 wedstrijden), Neymar (2 wedstrijden effectief geschorst en één wedstrijd voorwaardelijk) en Leandro Paredes (2 wedstrijden effectief geschorst en één wedstrijd voorwaardelijk) al aangepakt en bij Marseille moesten Jordan Amavi (3 wedstrijden) en Dario Benedetto (1 wedstrijden) al boeten.