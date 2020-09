Niet douchen, alles buiten en een lunchpakket: strenge coronaregels voor Anderlecht, maar match tegen Eupen wordt (nog) niet uitgesteld

Bij Anderlecht hebben ook Delcroix, Lissens en Milic corona. RSCA zit nu aan zeven besmettingen, maar toch kan de match tegen Eupen (nog) niet worden uitgesteld. Dat komt omdat er B-spelers en -21-jarigen bij de positieve gevallen zitten. Vandaag zijn er wel nieuwe tests.

De coronatests van dinsdag brachten weinig goed nieuws op Anderlecht. De al besmette Peter Zulj en Timon Wellenreuther waren opnieuw positief, Yari Verschaeren en James Lawrence blijven eveneens in quarantaine en er waren ook nieuwe gevallen. Hannes Delcroix, Lucas Lissens en Antonio Milic kregen ook code rood. Delcroix (21) en Lissens (19) baalden ongetwijfeld als een stekker toen ze gisteren in isolatie werden gestuurd. De eerste had zaterdag op Beveren zijn eerste basisplaats gekregen en de tweede zat eveneens in de wedstrijdselectie, tot hij in extremis afviel als negentiende man.

De oorsprong van zo’n besmetting is nooit met zekerheid te zeggen, maar het ziet er toch naar uit dat de RSCA-spelers elkaar aanstaken. Jonkies Delcroix en Lissens zijn goed bevriend met Verschaeren, Milic deelt een huis met Zulj en vertoonde vorige week al symptomen, waardoor hij afgezonderd werd. De enige positieve noot kwam van Michel Vlap, die na zijn besmetting negatief testte. Maar er volgt nog een hertest.

Wie alles optelt, stelt vast dat Anderlecht met minstens zeven positieve gevallen zit en in principe volstaat dat om een match uit te stellen. Toch komt het duel met Eupen zondag nog niet in aanmerking voor uitstel. De Pro League schrijft immers voor dat de besmette spelers minstens 21 jaar moeten zijn en dat is niet zo bij Verschaeren en Lissens. Daarnaast is de overbodige Lawrence niet selecteerbaar voor de A-ploeg. Bovendien wil RSCA in de flow blijven. Kompany vindt het ongetwijfeld jammer dat hij bepaalde pionnen moet missen, maar ze zijn niet onvervangbaar

Nieuwe tests

Al staan er vandaag nieuwe coronatests gepland. Als er nog gevallen opduiken, wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. Ondertussen past RSCA strenge regels toe. Zo krijgen alle spelers een lunchpakket mee, gebeurt alles buiten en is douchen verboden.