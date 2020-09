Timothy Dupont trekt naar Bingoal – Wallonie-Bruxelles

Timothy Dupont rijdt volgend seizoen voor Bingoal – Wallonie-Bruxelles. De bijna 33-jarige Bredenaar koerste de afgelopen drie jaar voor Circus – Wanty Gobert, de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

Dupont werd dit seizoen tweede in de Grote Prijs Monseré en derde in de Grand Prix d’Isbergues. Na Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) is Dupont al de tweede renner in twee dagen tijd waarvan bekend wordt dat hij het Henegouwse ProTeam verlaat. Bij Bingoal – Wallonie-Bruxelles van Christophe Brandt neemt hij de plaats in van Baptiste Planckaert die de omgekeerde beweging maakt. Na Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) is Dupont de tweede binnenkomende transfer bij het Waalse ProTeam.