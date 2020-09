Bulgarije wijst twee Russische diplomaten uit vanwege spionage

Twee Russische diplomaten moeten Bulgarije verlaten omdat ze verdacht worden van spionage. Dat heeft het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag gemeld. Binnen de 72 uur moeten ze het Oost-Europese land verlaten hebben.

Volgens de Bulgaarse openbaar aanklager hebben de diplomaten informatie verzameld over de modernisering van het Bulgaarse leger en het onderhoud van militaire technologie. Die inlichtingen zouden bestemd zijn voor de militaire inlichtingendiensten in Moskou. Als diplomaten kunnen ze niet vervolgd worden in Bulgarije.

De Russische ambassade in Sofia verdedigde het duo. In een verklaring zegt de Russische vertegenwoordiging dat de aantijgingen “ongegrond” zijn. De Bulgaren zouden ook geen bewijzen voorgelegd hebben. Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde nog niet op het nieuws.

In januari heeft Bulgarije twee andere Russen, een diplomaat en een handelsvertegenwoordiger, uitgewezen, ook al vanwege vermeende spionage.