Bezetting in rusthuizen met 10 procent gedaald sinds corona

De bezettingsgraad van rusthuizen is met 10 procent gedaald in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. Dat heeft de koepel van private rusthuizen Ferubel donderdag gemeld aan La Libre Belgique.

De rusthuizen zagen een hoog aantal sterfgevallen veroorzaakt door het coronavirus, zegt Vincent Frédéricq, secretaris-generaal van Ferubel. De helft van de (bijna) 10.000 sterfgevallen in ons land werden geregistreerd in een rusthuis of woon-zorgcentrum. Dat is zonder de ouderen meegerekend die overleden nadat ze werden overgeplaatst naar het ziekenhuis.

Daarnaast kwamen er in de woon-zorgcentra minder nieuwe bewoners bij, tijdens de lockdown viel dat zelfs bijna volledig stil. Er zijn sindsdien ook maar weinig nieuwe bewoners bij gekomen waardoor de bezettingscijfers niet op hun voormalig niveau terechtkwamen. De nieuwe aanvragen lopen maar heel traag binnen, aldus Frédéricq.