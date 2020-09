Zoon Trump moet nog voor verkiezingen getuigen in onderzoek naar familiebedrijf

Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, zal tegen 7 oktober moeten getuigen in een onderzoek naar het onroerend goed van het familiebedrijf, de Trump Organization. Dat heeft een rechter in New York woensdag beslist. Er wordt dus niet gewacht tot na de stembusgang, zoals hij eerder had gevraagd.

De procureur van de staat New York wil Eric Trump (36) al sinds mei verhoren in het onderzoek. Het derde kind van de president werd hoofd van het familiebedrijf nadat zijn vader naar het Witte Huis was vertrokken.

Hoewel Eric Trump heeft verzekerd dat hij bereid is om mee te werken aan het onderzoek, hebben zijn advocaten onlangs gevraagd om de deadline uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen van 3 november.

Eric zou een te drukke agenda hebben omdat hij betrokken is bij de campagne van zijn vader. Maar dat argument was volgens de rechter niet overtuigend en werd dus van tafel geveegd.

Justitie onderzoekt of Donald Trump en de Trump Organization hebben gefraudeerd. Het onderzoek kwam er nadat Trumps voormalige – en inmiddels veroordeelde – advocaat Michael Cohen voor het Amerikaanse Congres getuigde dat Trump had gesjoemeld met onroerend goed om leningen of belastingvoordelen te krijgen.