Wim De Decker: “We hebben onszelf in de voet geschoten”

De 1-2 nederlaag van woensdagavond in de heenwedstrijd van de play-offronde in de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev was ook de eerste nederlaag voor Wim De Decker als hoofdcoach van de Gentenaars, na eerdere zeges tegen Rapid Wenen en Moeskroen.

Gent liep in een uitgeregende en lege Ghelamco Arena tegen een vroeg tegendoelpunt aan, al laaide de hoop weer op na de gelijkmaker van invaller Tim Kleindienst. De uitsluiting van Roman Bezus in het begin van de tweede helft bleek echter de doodsteek, nadien maakten de Oekraïners het koud af. “Met die tweede gele kaart schieten we onszelf in de voet”, bekende De Decker na de wedstrijd. “Dan weet je dat het heel moeilijk zal worden, tegen zo’n ploeg. Dan speel je op de 1-1 en slik je toch nog die tweede tegentreffer. We hebben niet veel weggegeven, maar we moeten ook realistisch zijn: we creëren ook amper kansen. Wat mij vooral bijblijft, is dat we onszelf in de voet hebben geschoten. Ik ben ontgoocheld, zoals iedereen. We krijgen hier een tik, terwijl ik het gevoel had dat we op de juiste weg zaten. Het zal heel moeilijk worden in Kiev. We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, maar we willen er toch nog voor gaan. Een paar van onze spelers waren op CL-niveau, maar zeker niet allemaal.”

Het zat de Gentenaars ook niet mee: een vroege tegentreffer, een uitsluiting en blessureleed. “Dinamo is een ploeg die op de fouten van de tegenstrever wacht. Het eerste tegendoelpunt was te vermijden: we verdedigen te laks. Het eerste kwartier was niet goed en waren we nerveus. Yaremchuk moesten we al snel vervangen, met een hamstringblessure. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het geluk stond niet aan onze zijde.”

Kleindienst opent zijn rekening bij AA Gent: “Voor een spits is dat belangrijk”

Nog voor het halfuur in het duel tegen Dinamo Kiev moest Tim Kleindienst de geblesseerde Roman Yaremchuk komen vervangen bij AA Gent en met de rust in zicht kopte de van de Duitse tweedeklasser Heidenheim overgekomen spits de gelijkmaker tegen de netten in een lege Ghelamco Arena.

“Voor een spits is scoren belangrijk en zeker in zo’n wedstrijden. Persoonlijk was dat belangrijk, die eerste te scoren. Ben daar ook blij mee en hoop vertrokken te zijn. Spijtig genoeg levert het doelpunt niets op”, vertelde Kleindienst na de wedstrijd.

Na de 1-2 nederlaag in eigen huis staat Gent komende week in Kiev voor een quasi onmogelijke opdracht. “Het wordt moeilijk in Kiev, want nu moeten we minstens twee keer scoren en indien mogelijk geen tegendoelpunt meer slikken. We hebben wel genoeg kwaliteiten om daar een resultaat neer te zetten.”

