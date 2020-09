Universiteit Antwerpen: “Luister niet naar veiligheidsraad, wel naar universiteit”

“Luister niet naar de regering, wel naar de universiteit”, dat zegt rector van de Universiteit Antwerpen, Herman Van Goethem. Hij wil vermijden dat de studenten vijf nauwe contacten hebben. Ook microbioloog Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) maakt zich zorgen om de versoepelingen. Vanuit de universiteit vertrekt donderdag een mail naar de studenten om niet te versoepelen.

De experts zijn het niet eens met de beslissingen die gisteren gemaakt werden. De universiteiten sturen dan ook een signaal naar de studenten dat ze hun nauwe sociale contacten wel degelijk moeten beperken. “Wat de regering ook beslist u moet buitenmatig voorzichtig zijn. U zet de gezondheid van uw ouders en grootouders op het spel. Tot nu toe hebben de studenten zeer gedisciplineerd gereageerd. Maar nu geeft de regering een heel andere boodschap en voelen wij ons in de kou gelaten. Dus beste studenten, luister naar de universiteit en niet naar de regering”, zegt Van Goethem.

Code oranje

De universiteit maakte deze boodschap duidelijk via een mail aan de studenten. Ondertekend door de rector maar ook door professoren Herman Goossens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe, en door prof. Guy Hubens, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

“Op dit ogenblik heeft de Veiligheidsraad geopteerd voor nieuwe regels die, wat de studenten betreft, hierop neerkomen:1. er is enerzijds je thuisomgeving, waar je uiteraard geen afstand bewaart en ook geen mondmasker draagt; 2. voortaan mogen jullie ook, bijvoorbeeld aan de universiteit, een groep van maximaal vijf vormen, telkens voor een maand; dus met medestudenten bij wie je zonder mondmasker en met minder dan 1,5m afstand kan vertoeven”, klinkt het.

“Ons advies is om nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen. Indien je dat toch zou doen, hou die contacten echt zo beperkt mogelijk. In de leslokalen van onze universiteit geldt code oranje, en dat blijft zo. We bevelen echter ten zeerste aan om ook buiten de leslokalen onderling zo veel mogelijk 1,5 m afstand te houden en mondmaskers te dragen wanneer je niet die afstand kan houden.”

Dijken breken

Microbioloog Herman Goossens is er ook na een nachtje slapen niet gerust in, zegt hij bij De Ochtend. Hij is teleurgesteld in de maatregelen van de nationale veiligheidsraad. “Ik snap dat de politici de verantwoordelijkheid bij de burger leggen maar er is veel miscommunicatie en desinformatie en dat is de beste vriend van dit virus.”

De professor maakt zich vooral zorgen over de studenten en jongeren die nu ook nauwe contacten mogen hebben met vrienden. “Ik heb schrik dat zo het virus onder de jongeren vlot zal circuleren. En dat de barrières, de dijken, tussen de generaties gaan breken. En zo de ouderen wel zal besmetten.”

